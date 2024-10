Dacia Sandriders alla conquista del Rally del Marocco

I Dacia Sandriders sono pronti per la prova del Marocco. I team della casa automobilistica entreranno infatti per la prima volta nel mondo delle competizioni partecipando al Rally del Marocco in programma dal 6 all'11 ottobre, con Nasser Al-Atiyah, Édouard Boulanger, Cristina Gutiérrez, Pablo Moreno, Sébastien e Fabian Lurquin.

La gara del Campionato Mondiale di Rally-Raid FIA 2024 servirà da banco di prova per la Dakar che si svolgerà il prossimo gennaio in Arabia Saudita. Dopo una serie di test intensivi nel Regno Unito, in Francia e Marocco durante l'estate, i Dacia Sandriders potranno quindi trarre vantaggio dagli insegnamenti di questo rally, spesso considerato come una sorta di mini-Dakar.

"Tra meno di tre mesi - ha commentato Tiphanie Isnard, Team Principal dei Dacia Sandriders - saremo in Arabia Saudita per la Dakar, una straordinaria sfida umana. Ma prima di mettersi a correre, bisogna imparare a camminare ed è il motivo per cui partecipiamo a quest'ultima manche del Campionato Mondiale FIA di Rally-Raid 2024. Miglioreremo così la nostra preparazione e convalideremo il lavoro compiuto nel corso dei test".

Prova costitutiva del Campionato del Mondo Rally FIA nel 2022, il Rally del Marocco costituisce la prova decisiva della seconda stagione nel 2024. Il rally comincia con il prologo di Marrakech il 6 ottobre e si conclude a Mengoub Bouarfa, nel nord-est del Paese, l'11 ottobre.

I piloti affronteranno dune di sabbia, terreni rocciosi, strade accidentate e un caldo intenso. Dei 2.468 chilometri della gara, 1.512 chilometri saranno cronometrati.

