Toyota non rinnoverà la sponsorizzazione delle Olimpiadi

Toyota non rinnoverà la sua partnership con i Giochi Olimpici dopo quella decennale che derivava dal contratto firmato nel 2015. Lo riferisce il magazine francese Autoactu.

"Mi chiedo da tempo se l'evento mette davvero gli atleti sotto i riflettori - ha detto il presidente della Toyota Akio Toyoda. Ed ha aggiunto che secondo lui l'evento sta diventando "sempre più politico".

"Secondo me - ha recentemente commentato il numero uno di Toyota - le Olimpiadi dovrebbero semplicemente consistere nel vedere atleti di ogni provenienza, di fronte a tutti i tipi di sfide, che realizza l'impossibile".

La Casa automobilistica delle Due Ellissi segue in questa decisione un'altra grande azienda giapponese, la Panasonic, che lo scorso 10 settembre ha annunciato il suo ritiro all'inizio di questo mese, citando "considerazioni sulla gestione".

Panasonic era diventata "partner globale ufficiale dei Giochi Olimpici" nel 1987 estendendo nel 2014 la sua sponsorizzazione ai Giochi Paralimpici.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA