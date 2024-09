In 3 anni a Milano circa 1,4 milioni di multe con Eagle Eye

Sono circa 1,4 milioni le multe effettuate in tre anni dal Comune di Milano attraverso l'Eagle Eye, la telecamera che si trova sul tetto delle vetture delle Polizia locale che legge in tempo reale la targa delle auto e verifica se ci sono delle irregolarità. Nel 2022 sono state effettuate 216.720 multe con questo strumento come ha spiegato in Consiglio comunale l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli rispondendo al consigliere di Fratelli d'Italia Enrico Marcora .

Nel 2023 le multe sono quasi triplicate arrivando a 601.984, nel 2024 la tendenza è simile, con 641.002 multe con Eagle Eye al 31 agosto.



