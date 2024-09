Alpine al fianco del Greenweez Paris Major 2024 di padel

Il padel è cresciuto in maniera esponenziale nel corso del tempo, arrivando ad avere oltre 18 milioni di giocatori attivi nel mondo, e toccando vette sempre più alte a livello di popolarità, soprattutto tra i giovani. Si tratta di uno sport dai valori affini a quelli del brand Alpine, che si distingue per prestazioni, leggerezza ed agilità, caratteristiche che hanno favorito la nascita di una partnership biennale. Così, Alpine è per il secondo anno consecutivo Premium Partner del Greenweez Paris Major, il torneo internazionale di padel che è iniziato il 28 settembre e si concluderà il 6 ottobre 2024 allo Stadio Roland-Garros.

Nell'occasione, il logo del marchio è presente sulle reti e lungo i lati dei principali campi di gioco per l'intera durata del torneo. Occhi puntati anche sulla nuova Alpine A290 grazie a tre vetture esposte nel Jardin des Mousquetaires. Inoltre, nel corso del torneo, una flotta di veicoli Renault Esprit Alpine è a disposizione di giocatori e dirigenti per accompagnarli negli spazi della manifestazione. "Siamo lieti di rinnovare la partnership con il Greenweez Paris Major, che ogni anno raddoppia il numero di visitatori ed è diventato una data fissa del calendario del padel internazionale - ha affermato Antonino Labate, direttore vendite, marketing e customer experience di Alpine - condividiamo con il padel la stessa ricerca di prestazioni o, meglio, prestazioni spettacolari".

