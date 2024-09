Renault Rafale, qualità al top grazie a due anni di feedback

Simbolo del rinnovamento della marca Renault nel segmento D, Renault Rafale è prodotto sulla piattaforma CMF-CD di ultima generazione e può contare su un livello di qualità arricchito da ulteriori due anni di feedback.

Come tutti i nuovi modelli Renault a partire da Megane E-Tech Electric, anche Rafale sarà sottoposto a test su strada supplementari denominati Confirmation Run lanciati nell'ambito del piano strategico qualità. Questi test si aggiungono ai cicli di convalida dei collaudatori professionisti effettuati sulle piste del Centro Tecnico di Aubevoye o nelle missioni esterne, in condizioni di caldo e freddo estremo.

L'obiettivo è prevedere i feedback dei clienti affidando ad un ampio panel di dipendenti del gruppo Renault una flotta di veicoli prima della commercializzazione del nuovo modello.

Questo modus operandi consente di coprire un gran numero di casi d'utilizzo. L'ampia e variegata gamma di feedback permette di individuare gli ultimi elementi da mettere a punto in termini di piacere di guida, qualità ed affidabilità. Oltre un centinaio di dipendenti hanno, così, effettuato viaggi al volante di Renault Rafale in qualsiasi condizione meteorologica e su tutte le strade, autostrade e zone urbane in Europa, fino a percorrere (con quelli già accumulati con Austral e Nuovo Espace) circa 4,5 milioni di chilometri.

Dopo quest'esperienza di guida, sarà loro responsabilità riportare accuratamente i feedback tramite un'applicazione installata sullo smartphone. Tale applicazione permetterà ad ingegneri ed esperti della marca di raccogliere ed analizzare i dati in tempo quasi reale, riuscendo così ad individuare le potenziali anomalie molto prima che si verifichino nell'utilizzo da parte dei clienti e a garantire qualità, affidabilità e sostenibilità per l'intera durata di vita del veicolo. Renault Rafale è prodotto nello stabilimento di Palencia, in Spagna.

Il sito era già stato oggetto di ingenti investimenti per il lancio di Austral e nuovo Espace per garantire la miglior qualità di produzione ed operatività per tutti e tre i veicoli e i loro equipaggiamenti. Ad esempio, due banchi di calibrazione ultramoderni sono stati installati per garantire la corretta regolazione delle apparecchiature elettroniche di ultima generazione. Come dimostra la presenza di feltro nelle tasche delle porte e nel vano portaoggetti davanti al passeggero del sedile anteriore, Renault Rafale alza l'asticella del livello di qualità percepito.

All'esterno, tutte le linee del veicolo hanno un raggio di curvatura ridotto a 3 mm e il livello di precisione si spinge oltre, con la presenza di 3 righe sulla stessa porta, di cui due concave e una convessa. Questo cambiamento di forma nel bel mezzo del componente, oltre a tutto su un pannello di alluminio, ha richiesto competenze congiunte a livello di prodotto / processo / design per risolvere le difficoltà tecniche associate alla materia e al suo spessore ed ottenere un risultato perfetto. Lo stabilimento di Palencia ha adattato una cabina di saldatura laser per consentire la perfetta installazione del tetto Solarbay disponibile in opzione su Renault Rafale. Grazie a questa tecnologia, il tetto panoramico in vetro è saldato come se fosse un pezzo unico. Oltre al design accattivante, viene perfettamente mantenuta anche la rigidità della carrozzeria. La saldatura laser fa parte di un nuovo processo di qualità che associa la visione artificiale con un controllo finale chiamato profilometro. In questo modo, si raddoppia il controllo di qualità già effettuato con il Laser Radar e Perceptron.



