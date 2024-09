Apecar contraffatti, multe salate per due minorenni a Jesi

Modificare un apecar per aumentarne la potenza, senza prendere conoscenza di cosa dispone la normativa in materia, è costato caro a due minorenni, i cui genitori si sono visti contestare dagli agenti della Polizia locale di Jesi una violazione con 5.100 euro di sanzione per guida del figlio senza la patente adatta per la categoria di veicolo condotta e un'altra di 400 euro per quelle stesse modifiche non consentite.

Due casi in fotocopia registrati da un giorno all'altro, con protagonisti ragazzi adolescenti, alla guida di apecar il cui motore era stato modificato portando la cilindrata a superare i 50 centimetri cubici che, per legge, prevede il possesso della patente di categoria A1.

È andata anche peggio ad un 45enne di origine cinese il cui monopattino era stato dotato di un sellino, assimilando il mezzo in tutto e per tutto ad un ciclomotore: per lui sanzioni per 7.500 euro per guida senza patente, guida senza casco e mancata immatricolazione del veicolo che è stato sottoposto a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA