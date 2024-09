Fim, Fiom e Uilm annunceranno il 24 le iniziative per l'auto

Fim, Fiom e Uilm annunceranno, martedì 24 settembre, in una conferenza stampa, iniziative di mobilitazione dei lavoratori di Stellantis e della filiera automotive. Interverranno Ferdinando Uliano, segretario generale Fim-Cisl, Michele De Palma, segretario generale Fiom-Cgil e Rocco Palombella, segretario generale Uilm.

"La situazione del settore automotive in Italia e in Europa è sempre più critica e, in assenza di una netta inversione di direzione, si rischiano effetti industriali e occupazionali senza precedenti", spiegano i tre sindacati.



