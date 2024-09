Qe, prezzo benzina self in calo a 1,755 euro al litro

Prosegue il calo del prezzo dei carburanti: in base all'elaborazione di Quotidiano Energia dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 17 settembre, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,755 euro al litro (1,757 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,736 e 1,775 euro al litro (no logo 1,746). Il prezzo medio praticato del diesel è 1,637 euro al litro (rispetto a 1,639), con i diversi marchi tra 1,619 e 1,657 euro al litro (no logo 1,630).

Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 1,903 euro al litro (1,905 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,827 e 1,981 euro al litro (no logo 1,807). La media del diesel servito è 1,784 euro al litro (contro 1,786), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,713 e 1,864 euro al litro (no logo 1,690).

I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,726 e 0,747 euro al litro (no logo 0,709). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,341 a 1,421 euro al kg (no logo 1,351).



