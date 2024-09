All'asta un'Audi R8 V10 con cambio manuale

In vendita all'asta su brigatrailer.com un'Audi R8 coupé del 2012 spinta da un V10 FSI da 5,2 litri associato alla trazione integrale Quattro che ha un componente che la rende speciale, ovvero il cambio. Infatti, questo non è più automatico, come sulla versione di serie, ma, per volere del suo precedente proprietario, è diventato manuale a sei velocità. Un particolare che la fa diventare rara e particolarmente appetibile da parte dei puristi della guida.



La vettura in questione presenta una livrea Brilliant Red ed interni in pelle nera con cuciture Crimson Red. Inoltre, vanta un sistema di scarico con valvola Capristo, uno spoiler posteriore in fibra di carbonio, così come il diffusore Vorsteiner e le blade laterali, e dei cerchi in lega da 19 pollici verniciati in satin bronze.

Completa anche di un impianto audio Bang & Olufsen, ha 68.000 miglia all'attivo, che corrispondono a circa 109.000 km, e il prezzo è senza riserva, per cui non c'è un tetto prestabilito.

Rimangono ancora 6 giorni per accaparrarsi una vettura che ha fatto la storia della casa di Ingolstadt, e, al momento l'offerta maggiore è di 28.800 euro, una cifra che è destinata a salire considerata la rarità dell'auto. Il chilometraggio non è dei più contenuti, ma è la particolarità del cambio manuale a renderla unica rispetto alle versioni con lo stesso propulsore.

