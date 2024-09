Tavares, lavoro duro per evitare problemi Volkswagen

"Stiamo lavorando duramente per evitare la situazione in cui si trova Volkswagen. Il futuro dirà se siamo stati in grado di evitare i problemi oppure no, ora è troppo presto. Così l'ad di Stellantis, Carlos Tavares, ha risposto ai giornalisti sulla possibile chiusura di siti Volkswagen. "Dipende da molte cose, dai consumatori, da quanto velocemente saremo in grado di ridurre i costi e dalla volontà dei paesi europei di sostenere i consumatori nell'acquisto di elettriche. Abbiamo preso molte decisioni impopolari per evitare la situazione di Volkswagen che non sono state ben capite, forse perché a volte non le abbiamo spiegate bene". "Quello che stiamo dicendo da almeno sei anni è che il grosso problema dell'elettrificazione è l'accessibilità economia. Vediamo chiaramente che i consumatori vogliono comprare l'elettrico al prezzo dell'endotermico, ma non esiste un modello di business che supporti questo. Le aziende che hanno cercato di vendere le elettriche ai prezzi delle vetture con motore endotermico sono andate in difficoltà", ha aggiunto Tavares in occasione dell'inaugurazione del nuovo hub globale dei veicoli commerciali ProOne a Torino.



Tavares, hub a Mirafiori conferma profondo impegno in Italia

"L'hub globale per i veicoli commerciali di Stellantis Pro One è nato per riunire il talento delle nostre persone in team dedicati, dislocati in tutte le nostre regioni, per realizzare il nostro obiettivo di diventare leader mondiali nel settore dei veicoli commerciali, in un segmento molto redditizio che rappresenta un terzo del nostro fatturato". Lo ha affermato Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis all'inaugurazione dell'hub. "La decisione di assegnare questo hub a Mirafiori è un'ulteriore testimonianza del nostro profondo impegno in Italia", ha aggiunto. "Continueremo a costruire un modello di business sostenibile in Italia, un modello che richiede il sostegno dei sindacati, dei fornitori e delle istituzioni. Un impegno comune per formare una forte squadra italiana", ha aggiunto Tavares.

Tavares, confermiamo i modelli Maserati a Mirafiori

"Il piano prevede una conferma dei modelli Maserati, prevediamo di continuare a produrre a Mirafiori la GranTurismo e Gran Cabrio. Abbiamo fatto miglioramenti significativi in termini di qualità in tutto il brand. Abbiamo portato la giusta tecnologia e ora abbiamo anche il motore Folgore, un bev puro". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis Carlos Tavares. "Abbiamo ancora lavoro significativo da fare sul marketing perché quello che vedo è che abbiamo una struttura dei costi che dovrebbe permetterci di garantire la sostenbilità di Maserati. Non credo che abbiamo fatto abbastanza per posizionare Maserati come un vero brand del lusso" ha aggiunto.

Tavares, 'confermata 500 ibrida a Mirafiori a inizio 2026'

"L'arrivo della Fiat 500 ibrida a Mirafiori è confermato a inizio 2026, mentre per le vetture Leapmotor che saranno vendute in Europa è fatta, le auto sono omologate e le prime sono in consegna". Lo ha detto l'amministratore delegato di Stellantis, Carlos Tavares. ."Ci piacerebbe produrre di più a Mirafiori in particolare la nostra tecnologia mild hybrid perché permette di ridurre le emissioni", aggiunge. "Vogliamo produrre più cambi eDCT MirafiorI" e "la Circular Economy sta andando molto bene" ha aggiunto.

Tavares, decreto sui marchi storici? Rispetteremo le leggi

"Non sono io a fare le leggi. Parto dal presupposto che l'Italia è uno stato di diritto così come l'Europa ha le sue regole. Qualunque sia la legge la rispetteremo". Così Carlos Tavares, amministratore delegato di Stellantis, in merito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale da parte del Mimit del decreto sulla tutela dei marchi di particolare interesse nazionale. "In ogni caso cercheremo di proteggere i nostri interessi", ha aggiunto. Nell'elenco ci sono i marchi di Stellantis Innocenti e Autobianchi.

