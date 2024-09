New York International Auto Show 2025, dal 18 al 27 aprile

L'edizione del New York International Auto Show (Nyias) che si svolgerà la prossima primavera dal 18 al 27 aprile 2025 sarà molto importante per gli organizzatori, per gli espositori e per il pubblico perché segnerà il 125mo anniversario di questo 'antico' Salone automobilistico che debuttò appunto a Manhattan nel 1900.

L'annuncio è stata l'occasione per Mark Schienberg, presidente del New York International Automobile Show, e per il suo staff per fare il punto sui risultati dell'edizione 2024, così come sono stati analizzati nel dettagliato studio Nyias Impact Report .

Guardando indietro - sottolineano gli organizzatori - i risultati del New York International Auto Show 2024 sono stati impressionanti. L'evento della scorsa primavera è "tornato in vita , fungendo da palcoscenico dinamico per le ultime innovazioni automobilistiche e catturando l'attenzione di leader del settore, media e appassionati di auto".

Per la maggior parte degli acquirenti di auto - viene ribadito - che visitano il Nyias si tratta dell'unico evento automobilistico a cui partecipano. È un messaggio sorprendente per l'industria automobilistica". Il rapporto è scaricabile gratuitamente all'indirizzo https://www.autoshowny.com/wp-content/uploads/2024/08/2024_NYIAS _Impact_Report_a.pdf



Riproduzione riservata © Copyright ANSA