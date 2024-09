L'Autostrada Milano-Varese pronta a festeggiare il centenario

Il 21 settembre 2024, gli Automobile Club di Milano e di Varese, insieme ad Autostrade per l'Italia, celebreranno il centenario dell'Autostrada Milano - Varese (A8), la prima autostrada al mondo. Il programma delle iniziative è stato presentato questa mattina nella sede di Aci Milano, alla presenza del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, del presidente di Automobile Club Milano Geronimo La Russa, del presidente di Automobile Club Varese Giuseppe Redaelli e del direttore Comunicazione e Marketing di Autostrade per l'Italia, Gregorio Moretti.

"Il centenario della Milano-Varese - ha affermato Fontana - significa per me ripensare al passato, vivere il presente e proiettarsi nel futuro. Da varesino, che ha vissuto buona parte del suo tempo a Milano, considero quest'autostrada il simbolo del saper fare lombardo, della crescita e del progresso della nostra Regione sempre più interconnessa e capace di affrontare e vincere le sfide del progresso".

"Oggi in Italia - ha aggiunto Geronimo La Russa - il 90 per cento degli spostamenti quotidiani di merci e l'85 per cento di quelli di persone avviene su gomma. La celebrazione dei 100 anni della Milano-Varese, ci dà quindi modo di sottolineare la lungimiranza dell'ingegner Piero Puricelli che la progettò, con l'importante contributo dell'Automobile Club Milano".

La celebrazione del centenario sarà un tributo all'ingegner Piero Puricelli, che, all'inizio della sua carriera, fu direttore dei lavori dell'Autodromo di Monza, completato in soli 110 giorni, un'impresa da lui stesso definita "la possibilità di un esempio vivificatore". Si partirà simbolicamente dal Centro di Guida Sicura ACI-SARA di Lainate, a conferma della necessità di sensibilizzare i cittadini sulla sicurezza stradale, con le autorità che si trasferiranno successivamente a bordo di auto rappresentative dei diversi decenni, dal 1924 al 2024, verso l'Area di Servizio Villoresi Ovest, un luogo simbolo dell'autostrada.



