Il Wec torna nel weekend per la 6 Ore del Fuji

Il Wec si appresta a tornare in pista al Fuji Speedway per la 6 Ore del Fuji in programma per domenica 15 settembre, che rappresenta la settima e penultima tappa della stagione 2024 del FIA WEC. Con i suoi 4,563 km, e le sue 16 curve, tra cui 10 a destra e 6 a sinistra, il tracciato del Fuji è il secondo circuito più corto della stagione, dopo Interlagos, ma vanta un rettilineo di ben 1,475 km, dove, nella scorso campionato, Antonio Fuoco ha toccato i 333,3 km/h sulla Ferrari 499P numero 50.

Sul circuito di proprietà del gruppo Toyota, la casa giapponese ha vinto 9 edizioni delle ultime 10 disputate centrando una doppietta nel 2023, ma quest'anno sarà difficile fare previsioni per il grande equilibrio in pista mostrato dalle varie hypercar che si sono alternate nella vittoria da inizio stagione.

Sempre incerto l'esito del mondiale costruttori dove Toyota è in testa con 147 punti, con appena 11 punti di vantaggio sulla Porsche, mentre Ferrari a quota 128 punti, gravita in terza posizione provvisoria, e nutre ancora speranze per il titolo.

Nel campionato piloti guida la classifica l'equipaggio della Porsche Penske Motorsport 963 numero 6, composto da André Lotterer, Kévin Estre e Laurens Vanthoor, che ha 12 punti di vantaggio sui piloti della Toyota numero 7, ovvero su Kamui Kobayashi e Nyck de Vries, mentre Mike Conway è quarto a causa della sua assenza dalla 24 Ore di Le Mans, medesimo vantaggio del trio Porsche sui driver della Ferrari 499P numero 50, che rispondono ai nomi di Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

Tra i team indipendenti, la Ferrari numero 83 di AF Corse si è portata a soli 30 punti dietro la Porsche Hertz Team JOTA.

Mentre in classe LMGT3, la Porsche 911 numero 92 di Manthey PureRxcing è in cima alla classifica con 118 punti e 28 punti di vantaggio sulla vettura gemella, la numero 91 della Manthey EMA, terza con 84 punti, la BMW M4 numero 31 del Team WRT.



