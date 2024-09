Finta compravendita di auto, denunciato amministratore società

Ha simulato la compravendita di 320 auto godendo di benefici di legge ed evadendo tasse ed imposte di bollo per circa euro 450mila euro. Denunciato dai carabinieri di Fermo un amministratore unico di una società fittizia con sede in Campania. I carabinieri di Fermo, al termine di specifici accertamenti scaturiti da controlli su alcune auto sospette in transito nel territorio fermano, hanno denunciato alla procura di Fermo un 40enne campano, amministratore unico di una società fittizia con sede in Campania, sospettato di truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, e per falsità ideologica. L'uomo, infatti, avrebbe simulato un'attività di compravendita di oltre 320 autovetture, inducendo ripetutamente in errore i pubblici ufficiali dell'ufficio della motorizzazione civile, i quali hanno puntualmente aggiornato il pubblico registro automobilistico. Avendo simulato un'attività di commercio di autovetture, di fatto inesistente, l'uomo ha goduto dei previsti benefici di legge ed evaso tasse ed imposte di bollo per circa 450mila euro. Inoltre sono state elevate e notificate 322 sanzioni amministrative per un totale di 175mila euro a seguito dell'avvenuta intestazione fittizia di veicoli.





