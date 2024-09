Da lunedì a Torino tornano le misure anti smog

A Torino tornano in vigore da lunedì 16 settembre le misure antismog previste dal protocollo di bacino padano definito dalle Regioni con il ministero dell'ambiente. Alle limitazioni strutturali valide tutto l'anno si aggiungo dunque, fino al 15 aprile, il divieto di circolazione dalle ore 8 alle 19 nei giorni feriali dal lunedì al venerdì, dei veicoli diesel Euro 3 ed Euro 4 e il divieto di circolazione nelle 24 ore tutti i giorni di tutti i ciclomotori e i motocicli con omologazione inferiore o uguale a Euro 1.

Torna inoltre inoltre in funzione il semaforo anti smog con le misure emergenziali che scattano si ricorda che il semaforo scatta in base alle previsioni di superamento del valore limite giornaliero di pm10.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA