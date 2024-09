Sicily by car apre sede in Portogallo e punta a espansione Ue

Con una flotta di 500 nuovi e moderni veicoli, Sicily by car inaugura l'ufficio di noleggio a Lisbona, in Portogallo, nei pressi dell'aeroporto internazionale Humberto Delgado.

Strategicamente situata nella zona di Prior Velho, a pochi minuti dall'aeroporto, la nuova filiale ha una superficie di oltre 1.500 metri quadrati ed è dotata di tutti i servizi per offrire un'esperienza completa e personalizzata.

Dopo l'avvio dell'attività nella capitale Lisbona, l'obiettivo del gruppo Sbc, società italiana indipendente quotata su Euronext Growth Milan, è l'espansione nelle principali località del Portogallo, replicando il modello italiano di presenza capillare negli aeroporti nazionali e internazionali e nelle città a maggiore vocazione turistica.

"Portiamo sul mercato dell'autonoleggio portoghese la nostra tradizione di eccellenza e servizio differenziato, maturata in oltre 60 anni di attività - dice Tommaso Dragotto, presidente e amministratore delegato di Sicily by Car - in cui la società ha mantenuto l'attenzione all'innovazione, alla qualità del servizio e all'adattamento ai cambiamenti nel settore della mobilità. Siamo soddisfatti dell'apertura della prima filiale portoghese. Proseguiamo con determinazione l'analisi di opportunità da cogliere per espanderci in Europa - conclude Dragato -, strategia per la quale abbiamo recentemente raccolto nuove risorse col sostegno di Unicredit, Intesa Sanpaolo e Cassa Depositi e Prestiti".



