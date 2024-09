Regno Unito: festa per 65 anni Mini col tema della lavatrice

Davvero curioso il tema della laundrette, cioè della lavatrice, scelto da Mini per celebrare il suo 65mo anniversario sia al Goodwood Revival che apre oggi nel Regno Unito per chiudersi l'8 settembre, che in una mostra all'Earls Court Motor Show .

L'oblò della lavatrice ricorda infatti non solo il primo grande quadrante multi-indicazione della Mini del 1959, quella ideata da Alec Issigonis.

Ma anche (e soprattutto) il display Oled circolare - una soluzione all'avanguardia oggi come allora - che caratterizza l'ultima generazione delle Mini, compresa quella Aceman SE 100% elettrica.

Contemporaneamente alla presenza di Mini d'ogni epoca e allestimento, che animeranno il Goodwood Revival, nello spazio 'Issi's Laundrette' all'Earls Court Motor Show ispirato agli Anni '60 - e che celebra sia l'eredità che il futuro di Mini - gli ospiti avranno l'opportunità di provare l'ormai iconico display circolare Oled di infotainment e visitare il 'Bubble Shop' per acquistare una gamma di dolci e bevande frizzanti, con il 50% di ogni acquisto devoluto al partner benefico Calm (Campaign Against Living Miserably).

Lo spazio 'Issi's Laundrette' - ricorda il comunicato di Mini - esporrà inoltre sotto forma di bucato appeso il nuovo materiale lavorato a maglia che ha sostituito la pelle all'interno della nuova famiglia Mini.

