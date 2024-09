Le star accompagnate da Lexus il 5 settembre

Nella giornata di ieri, 5 settembre, la flotta elettrifica di Lexus ha accompagnato sul red carpet della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, artisti del calibro di Kakha Kintsurashvili, Merab Ninidze, Ia Sukhitashvili e Luca Guadagnino, arrivati a Lido per la presentazione del film "April"; per "Iddu". Inoltre, hanno presenziato alla manifestazione Toni Servillo, Elio Germano e Barbora Bobulova e, nel corso della serata, il registro delle presenze ha visto la partecipazione anche di Xenia Tan, Lee Kang-Sheng e Yeo Siew Hua in occasione della presentazione del film "Stranger Eyes". La pioggia battente della serata rappresentava una condizione ideale per il sistema di controllo intelligente della trazione integrale DIRECT4, una tecnologia esclusiva di Lexus, introdotta sul Suv RZ, capace di regolare in maniera automatica la distribuzione della forza motrice tra gli assi elettrici anteriori e posteriori in pochi millisecondi e di regolare automaticamente la forza frenante su tutte e quattro le ruote in base al coefficiente di attrito con il suolo. Con tale dispositivo si mantiene, inoltre, il controllo del beccheggio, garantendo, nel contempo, una visuale più stabile per il guidatore ed un maggiore comfort per i passeggeri. Infine, il DIRECT4 offre un'eccellente trazione in accelerazione e su superfici scivolose, migliora la stabilità in curva ed offre una frenata decisa e sicura.



