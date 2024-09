L'11 ottobre Alpine toglierà i veli alla show car A390_β

Nella giornata dell'11 ottobre 2024 Alpine ha in programma di togliere i veli, sul suo sito media, alla showcar A390_β, l'auto che sarà il preludio al modello fastback sportivo che verrà prodotto dal 2025. L'auto definitiva sarà 100% elettrica, come l'Alpine A290, ed andrà ad incrementare la gamma a batteria del brand francese.

Tornando al concept, la sigla A390_β richiama il marchio con la lettera A, il numero3 fa riferimento alle dimensioni del veicolo, mentre il 90 alle auto del marchio pensate per un utilizzo versatile e quotidiano. Per vedere dal vivo la show car in questione bisognerà attendere il Salone dell'Auto di Parigi, dove sarà esposta dal 14 al 20 ottobre 2024, in anteprima mondiale. Nella manifestazione, inoltre, Alpine presenterà l'Alpenglow Hy6, l'inedita versione del suo prototipo alimentato ad idrogeno, porterà l'A290, ed esporrà nuove personalizzazioni per l'A110.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA