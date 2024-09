A proporre il camper ID.Buzz California ci pensa Peace Vans

L'annuncio fatto da Volkswagen nello scorso marzo, e relativo allo slittamento al 2029-2030 del debutto di una versione ufficiale camperizzata dell'ID.Buzz, aveva gettato nello sconforto le schiere degli appassionati del 'Bully' e di ciò che la sua variante camper delle diverse generazioni aveva rappresentato dalla fine degli Anni '50 fino ad oggi.

Più che giustificata dunque la rapidtà con cui lo specialista Peace Vans, che ha sede a Seattle negli Stati Uniti, è stato capace di progettare e realizzare un kit modulare per trasformare in 'van' abitabile l'attuale generazione dell'ID.Buzz a passo lungo che - va precisato - non è ancora in vendita in quel mercato.

L'iniziativa di questo specialista, che da tempo lavora sui minibus Volkswagen e opera anche nel redditizio settore del noleggio, rimedia dunque alla strategia annunciata dalla Casa madre che evasa non ci fosse per il momento abbastanza domanda per costruire internamente un camper ID.Buzz California.

Altro aspetto positivo è che il kit modulare di Peace Vans parte da un prezzo in Usa che corrisponde a 7200 euro. Questa opzione 'elementare' è nota semplicemente come Buzz.Box e sostituisce la terza fila.

Al suo interno c'è una piccola cucina con un lavello, un fornello a isobutano e un piccolo frigorifero da 25 litri. Sono presenti cassetti salvaspazio e diversi scomparti di stoccaggio, tra cui quello per il cavo di ricarica del furgone. È presente anche un caricabatterie wireless per gli smartphone.

Chi desidera vivere con il proprio ID.Buzz anche piacevoli avventure notturne è previsto il Buzz.Box.Sleeper che include - oltre al Buzz.Box - una piattaforma per ottenere un letto con dimensioni analoghe ad un matrimoniale. Questo upgrade viene venduto al corrispettivo di 10.000 euro.

L'offerta di Peace Vans verrà presto completata con il Buzz.Camper che includerà una cucina ancora più attrezzata, con lavandino e frigorifero. Prevista anche un'ampia zona pranzo che si trasforma facilmente in una zona notte. Per questa trasformazione non sono stati ancora confermati i prezzi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA