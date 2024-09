In vendita la Mercedes SLR 722 che fu di Michael Jordan

Una rara Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition del 2007, una delle 150 unità prodotte, più potente rispetto alla SLR, in confronto alla quale monta sospensioni ottimizzate ed elementi di design speciali, è in vendita su TBTFW all’equivalente di circa 586.000 euro. Si tratta di una versione celebrativa della vittoria di Stirling Moss alla Mille Miglia del 1955, che eroga 650 CV ed è in grado di raggiungere fino a 337 km/h, bruciando lo scatto da 0 a 100 km/h in appena 3,6 secondi.

Questa vettura, inoltre, nella lista dei suoi proprietari, ha il nome della ex stella della NBA, Michael Jordan, e la percorrenza indicata equivale a poco più di 24.000 chilometri, per cui, nonostante sia un gran turismo realizzata per viaggiare nel massimo delle prestazioni, non è stata sfruttata in maniera importante nel corso degli anni. Di sicuro, l’essere appartenuta al famoso cestista la rende ulteriormente ambita a livello collezionistico.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA