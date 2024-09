Gruppo Renault al Salone di Parigi al gran completo

All'appuntamento del prossimo Salone dell'Auto di Parigi, in programma dal 14 (giornata dedicata ai media) al 20 ottobre, il Gruppo Renault si presenterà con le sue 4 marche, ovvero Renault, Dacia, Alpine e Mobilize all'interno del padiglione 6. L'occasione, sarà quella per svelare 7 anteprime mondiali e 2 concept-car. Al Salone dell’Auto di Parigi, Renault svelerà Renault 4 in anteprima mondiale. Questo modello sosterrà l’offensiva elettrica della Marca insieme a Renault 5, uno dei veicoli più attesi al Salone e, a breve, Nuova Twingo sul segmento A.

Tra le principali presentazioni in programma, quella della gamma E-Tech Electric, tra cui Renault 4, Renault 5 e Scenic, eletta Auto dell’anno 2024, così come quella di una concept-car che incarna il futuro della marca a livello di sviluppo sostenibile e decarbonizzazione, oltre a quella della gamma E-Tech Full Hybrid, tra cui Symbioz e Rafale. Sullo stand Renault Pro+, invece, Renault esporrà un concept che preannuncia la prossima generazione di furgoni. La marca presenterà anche il prototipo di Nuovo Master H2-Tech, versione a idrogeno che completa l’offerta elettrica e termica sviluppata da HYVIA, joint venture tra Renault Group e Plug. Sullo stand ci sarà anche tutta la gamma Renault Veicoli Commerciali ed una selezione di veicoli con vari allestimenti.

Dacia, dal canto suo, a Parigi presenterà tutta la sua gamma, con Nuovo Duster, Nuova Spring, Sandero, l’auto più venduta in Europa quest’anno e Jogger. Dacia esporrà anche un nuovo veicolo per lanciare l’offensiva sul segmento C. Il pubblico potrà scoprire anche il prototipo Sandrider nella livrea definitiva con cui Dacia parteciperà alla Dakar, dal 2025, nel Campionato Mondiale di Rally-Raid. Al salone parigino non mancherà nemmeno Alpine, che esporrà, in anteprima mondiale, un’inedita showcar che preannuncia il prossimo veicolo del Dream Garage, insieme all’A290 commercializzata da quest’estate. Alpine svelerà in anteprima mondiale anche Alpenglow Hy6, dotata della nuova motorizzazione termica 6 cilindri a idrogeno. Per finire, Mobilize presenterà in anteprima mondiale i modelli di serie di Duo, il quadriciclo elettrico disponibile alla guida con e senza patente, e Bento, il micro-veicolo commerciale per gli ambiti urbani e periurbani. Mobilize esporrà anche le sue soluzioni di ricarica a domicilio e ricarica rapida per accompagnare la transizione verso i veicoli elettrici.

