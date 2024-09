Controlli contro soste in emergenza su autostrada per Fiumicino

In questi primi giorni di settembre la Polizia di Stato, con le articolazioni della Polizia Stradale e della Polizia di Frontiera Aerea, ha intensificato le attività di pattugliamento dell'autostrada A91 Roma-Fiumicino, nei pressi dell'aeroporto "Leonardo Da Vinci", visto il dilagare del fenomeno di auto in sosta in corsia di emergenza in attesa degli arrivi dei passeggeri nello scalo. Adr, società che gestisce gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, già dallo scorso 14 agosto ha aumentato da una a due le ore gratuite al parcheggio Lunga Sosta, ora pubblicizzate anche sui pannelli a messaggio variabile in autostrada che, insieme ai 15 minuti gratuiti fronte terminal ed ai 45 minuti gratuiti in piazzale Locatelli, rappresentano un unicum nell'ambito degli aeroporti internazionali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA