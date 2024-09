Supercar Owners Circle, decimo anniversario a Borgo Egnazia

Supercar Owners Circle l'esclusiva community internazionale di supercar, hypercar e classic car lovers, prosegue i festeggiamenti per il suo decimo anniversario, che si terranno a Borgo Egnazia in Puglia dal 12 al 15 settembre 2024.

Dopo il successo dell'evento inaugurale tenutosi a giugno ad Andermatt, in Svizzera, 60 equipaggi si riuniranno nuovamente per un'esperienza unica, vivendo i migliori momenti di un concorso d'eleganza insieme all'adrenalina di un rally.

Piloti da Italia, Germania, Arabia Saudita, Singapore e altre nazioni si riuniranno per guidare alcune tra le supercar e hypercar più esclusive al mondo; tra esse spiccano due Bugatti Chiron Pur Sport, una Mercedes-AMG Project One, l'iconica Ferrari LaFerrari, alcune Koenigsegg, tra cui Jesko Absolut e Jesko Attack e la Gordon Murray T.50, prima auto cliente progettata dal celebre designer.

Non mancheranno vetture dal fascino senza tempo, simboli intramontabili di eccellenza della casa automobilistica del Cavallino Rampante: una Ferrari F40, una Ferrari F50 e una Ferrari 275 GTS.

Tra i partecipanti alcune personalità di spicco, tra cui il pilota Nick Heidfeld e Luca Trazzi, industrial designer di fama mondiale in sella alla sua Porsche 911 GT2 RS, che ha recentemente svelato la sua prima Porsche one-off verniciata in una particolare tonalità di giallo, ribattezzata "Giallo Otto" dalla casa automobilistica, con cui il proprietario ha voluto omaggiare il suo cane. Saranno presenti anche il celebre youtuber Shmee 150 che prenderà parte all'esclusivo weekend con le sue Zenvo TSR-S e Mercedes AMG GT Black Series oltre ad Ameerh Naran, con la sua Koenigsegg Jesko Attack "Vimana" e la sua ultima creazione The Naran Hyper Coupe.

Lotus, il main partner automotive di quest'evento, sarà presente con due hypercar elettriche Evija da oltre 2000 CV e tre altri modelli che incarnano la perfetta fusione di tecnologia e artigianato: l'Eletre, l'Emeya e l'Emira, quest'ultima l'unica a conservare un motore a combustione, resa ancora più affascinante dall'allestimento in Alcantara, un tocco di classe che riflette la sua anima sportiva e raffinata.

Non è un caso che Alcantara sia official lifestyle partner di questo evento. Le auto presenti, impreziosite dagli interni in Alcantara, offrono un'esperienza tattile e visiva unica, che trasforma ogni viaggio in un'espressione di stile. A rendere più prestigioso il parterre saranno altri Automotive Partners d'eccezione, quali Pagani Automobili con il suo ultimo modello Pagani Utopia e Dallara Automotive, rappresentata dal suo ceo Andrea Pontremoli, che onorerà l'evento con la sua presenza.

L'evento è inoltre supportato da Corte Vetusto Mezcal - partner ufficiale del SOC - che delizierà gli ospiti con il suo Mezcal Artigianale e Ancestrale, ricercato e premiato in tutto il mondo, e da Mirai Flights, Acqua di Parma e Marchesi Antinori spa. Presente anche Labocosmetica con il suo team di Detailer professionisti che si occuperà di far risplendere ogni auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA