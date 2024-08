Le star accompagnate da Lexus a Venezia il 29 agosto

Nella giornata del 29 agosto, nell'edizione numero 81 della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, il brand Lexus è stato protagonista con la sua flotta di 35 vetture elettrificate, insieme alle star che ha accompagnato nel red carpet, tra cui anche Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher e Angelina Jolie in occasione della presentazione del film "Maria".

Nello specifico, Angelina Jolie è arrivata a bordo del Suv RZ 100% elettrico, ed è scesa dal sontuoso abitacolo della vettura spinta da due motori elettrici da 313 CV totali che assicura un'autonomia superiore ai 400 km.

Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher sono giunti al Lido con la UX, crossover compatto che, nella gamma Lexus, è proposto sia in variante full hybrid, in cui il motore 2.0 da 184 CV lavora in sinergia con un propulsore elettrico per una potenza di sistema di 199 CV, che in quella full electric da 204 CV di potenza per un'autonomia di 450 km. Nella stessa serata del 29 agosto hanno calcato il prestigiosol red carpet anche Cate Blanchett, Sacha Baron Cohen e Louis Partridge, in occasione della presentazione del film "Disclaimer".

Inoltre, per la prima volta in veste di Brand Ambassador Lexus, ha attraversato il Red Carpet del Lido Miriam Leone.

"Vedo in tutto il brand una forte affinità - ha affermato la talentuosa attrice italiana - la passione nel creare esperienze uniche e indimenticabili, mettendo sempre le persone al centro di tutto. Non vedo l'ora di esplorare lo straordinario anche qui a Venezia, vivendo la magia del cinema e la visionarietà di Lexus unite in un evento così prestigioso".



