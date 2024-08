Girava con auto vandalizzata senza Rca, vettura sequestrata

Circolava a Catania con un'auto vandalizzata, priva di cofano motore, parafanghi e altre parti della carrozzeria e con il lunotto posteriore infranto, suscitando curiosità e perplessità tra gli automobilisti, tanto che la sua foto era diventata virale sui social. La vettura è stata intercettata della Polizia Stradale che ne ha disposto il fermo amministrativo finalizzato alla confisca del veicolo che circolava senza copertura assicurativa per la responsabilità civile, la Rca, e non era stata sottoposta alla revisione periodica prevista. Al conducente sono state contestate svariate irregolarità e sanzioni amministrative per un totale di 1.500 euro e la decurtazione di cinque punti dalla patente di guida.





