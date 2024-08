F1: Aci Milano, 350 volontari per svolgimento Gp in sicurezza

"Automobile Club Milano anche nel Gran Premio d'Italia d'Italia 2024, in programma dal 30 agosto al primo settembre, gestisce e coordina il reclutamento e l'attività dei 350 Ufficiali di gara e Commissari di Percorso.

Sono tutti italiani e volontari. La maggior parte di loro risiede nel nostro bacino e in Lombardia". Lo comunica il presidente dell'Aci di Milano Geronimo La Russa evidenziando come "dietro ogni gara automobilistica che si corre nel Tempio della Velocità, oltre al talento dei piloti e il rombo dei motori c'è la professionalità, riconosciuta a livello mondiale, di chi utilizza al meglio le bandiere di segnalazione e interviene con tempestività in caso di incidenti".

Per il ruolo dei commissari di percorsi sono previsti dei corsi di formazione organizzati da Aci Milano e Aci Sport sia per reclutare le nuove leve, sia per aggiornare le conoscenze di chi è già operativo.

L'obiettivo, conclude la nota dell'Aci, "è sempre lo stesso, assicurare ai commissari di percorso un eccellente standard di conoscenza e fornire loro gli strumenti e le tecniche per migliorare l'affidabilità dei loro interventi e l'abilità nella gestione delle diverse situazioni critiche".



