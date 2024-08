Bharat Mobility Global Expo 2025, nuovo mega Salone a Delhi

Come nel 2024 rimane il nuovo nome Bharat Mobility Global Expo 2025 per il mega evento che si terrà a Delhi in India dal 17 al 22 gennaio 2025, organizzato per la seconda volta dalla Society of Indian Automobile Manufacturers in sostituzione dell'Auto Expò. Per spiegare l'inconsueta denominazione Bharat Mobility Global Expo 2025 bisogna andare oltre al significato in sanscrito della parola Bharat ('la terra che sostenta'). Questo perché - come aveva fatto il primo ministro Narendra Modi nel settembre dello scorso anno in occasione del 18mo summit del G20 - il nome Bharat sta progressivamente sostituendo India.

Un biglietto da visita che intende sottolineare dunque l'importanza e il cambiamento che caratterizzeranno il più grande Salone automobilistico dell'India e di quell'area, in fortissima crescita dal punto di vista dei numeri e della qualità delle immatricolazioni.

Non stupisce quindi che il Bharat Mobility Global Expo abbia incorporato il precedente Components Show per fornire una piattaforma espositiva per l'intero ecosistema della mobilità, con una tale espansione delle presenze da richiedere l'utilizzo di tre aree espositive a Delhi.

Verranno utilizzati nel periodo dal 17 al 22 gennaio 2025.- come annunciato da Piyush Goyal, ministro del Commercio e dell'Industria - il Bharat Mandapam (Pragati Maidan), lo Yashobhoomi (India International Convention and Expo Centre, Dwarka) e l'India Expo Mart (Greater Noida).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA