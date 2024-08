Si perde in campagna con auto seguendo indicazioni navigatore

Seguendo le indicazioni del navigatore si era trovata, con la propria auto, nelle campagne di Misterbianco e non riusciva a uscire dalla zona in cui era.

E' accaduto a una 23enne che è stata soccorsa da Carabinieri, intervenuti su segnalazione della centrale operativa di Catania.

Era stata la donna a chiamare il 112. All'operatore la giovane, palesemente agitata, ha spiegato di aver seguito le indicazioni del navigatore che però l'aveva condotta in una zona impervia, su strade sterrate e senza via d'uscita e che era rimasta totalmente bloccata nelle manovre. Carabinieri di Misterbianco, dopo avere ricevuto su un'applicazione social la sua posizione e foto dei posti utili per riconoscere la località, hanno trovato l'auto e la 23enne, che li ha accolti sollevata e in lacrime. I militari dell'Arma intervenuti sul posto sono riusciti a riportare la ragazza e la sua auto fuori dalla campagna fin sulla strada asfaltata. La 23enne ha ringraziato ripetutamente la pattuglia che l'ha poi scortata fino a destinazione.

Successivamente la centrale operativa ha ricevuto un messaggio vocale dalla giovane donna che ancora una volta ha ringraziato "con il cuore e con tutta sé stessa" i Carabinieri per l'aiuto e il supporto che le hanno fornito.



