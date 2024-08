Auto: GT Italiano, vince l'Audi e va in testa al campionato

All'autodromo del Mugello di Scarperia la coppia formata dal foggiano Pietro Delli Guanti e dal potentino Rocco Mazzola su Audi R8 Lms ha conquistato gara 2 del campionato italiano Gran Turismo sprint nella classe Gt3.

Dietro si è piazzata la Bmw G82 M4 dei tedeschi Jens Klingmann e Max Hesse e la Ferrari 296 del finlandese Luka Nurmi e dello svizzero Jasin Ferati. Il risultato fa retrocedere al secondo posto in classifica generale l'equipaggio Klingmann/Hesse che solo ieri, grazie alla vittoria in gara 1, aveva conquistato la vetta del campionato. A gioire invece, sia per la vittoria della corsa che per la leadership della graduatoria, sono appunto Delli Guanti e Mazzola che staccano i diretti inseguitori di 2 punti. Nella categoria Gt Cup si è imposto all'ultimo giro l'egiziano Ibrahim Badawi (Lamborghini Huracan St Evo 2), grazie anche a un doppiato che non ha dato strada al compagno di marca Giacomo Pollini, leader della gara fino a quel momento, permettendo al vincitore di effettuare il sorpasso sul pilota bresciano. Nelle altre gare della domenica al Mugello si sono imposti il finlandese Benjamin Sylvestersson (Bmw M4) nel campionato Gt4, l'ungherese Benjamin Berta nella F2000, il livornese Edoardo Maccari nel Mini Challenge Italia e l'equipaggio composto da Alex e Fabio Valle (Lancia Beta Montecarlo) nel Campionato italiano auto storiche, raggruppamento formato da vetture che vanno dagli anni 60 agli anni 90. La gara si è conclusa con l'esposizione della bandiera rossa causata proprio da Alex Valle, uscito di pista quando mancavano pochi secondi al termine della corsa, ma la sua vettura è stata comunque classificata al primo posto.



