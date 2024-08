Unc, nel semestre rincaro del 13,3% nel noleggio delle auto

Nel primo semestre del 2024 il noleggio delle auto in Piemonte ha fatto registrare un incremento del 13,3%, rispetto allo stesso periodo del 2023. Lo sostiene l'avvocato Patrizia Polliotto, presidente del comitato regionale dell'Unione nazionale consumatori, autrice di un'analisi sul comparto. "A essere penalizzati - sottolinea il legale - sono soprattutto i canoni relativi al lungo termine, con un incremento medio di prezzo mensile di fascia che passa, in media, da 605 a 683,65 euro. Tra le concause alla base dell'incremento delle tariffe in primis la crescita dei listini delle case automobilistiche e l'aumento del tasso d'interesse della Banca Centrale Europea, che al momento si attesta a quota + 4,5%. A ciò - prosegue Patrizia Polliotto - si aggiunga anche un allungamento nei tempi di consegna delle vetture, che penalizza l'offerta in termini di attesa alla consegna e disponibilità di veicoli da destinare alla locazione". Sul versante del noleggio di breve e medio termine - conclude Patrizia Polliotto - "è in salita altresì l'oscillazione dei cosiddetti 'prezzi dinamici', ovvero variabili giornalmente, che registra un + 7,5% rispetto allo scorso anno. Oggetto dei maggiori rincari soprattutto autovetture cabrio e utilitarie, ovvero i target più richiesti per trasferte giornaliere o legate al weekend, specialmente in estate".



