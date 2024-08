Alla Italian Bike Week in scena anche le auto americane

È iniziato il conto alla rovescia per la Italian Bike Week, l'evento di fine estate che riporta a Lignano Sabbiadoro, in provincia di Udine, la passione per i motori a due ma anche a quattro ruote. Nata da una costola della Biker Fest International, la IBW andrà in scena dal 12 al 15 settembre e avrà tra gli appuntamenti anche quello della US Car on the Beach.

Il maxi raduno di auto americane è uno dei più grandi in Italia con oltre 200 vetture schierate nella sua ultima edizione e accoglierà appassionati da tutta Italia e anche dall'estero, trasformando la città balneare adriatica in un angolo di Florida.

Il meeting point dell'evento si sposta quest'anno dal parcheggio antistante il Luna Park di Viale Europa all'Area Mercato di Lignano Sabbiadoro, di fianco allo Stadio Teghil. La partecipazione delle ultime edizioni ha spinto gli organizzatori a riservare un'enorme piazzale di oltre 25.000 metri quadri alle sole american cars, che per la prima volta avranno un'area esclusivamente dedicata a loro.

La US Car on the Beach andrà in scena sempre nelle giornate di sabato 14 e domenica 15 ma la maxi parata per le vie Lignano verrà anticipata al sabato mattina, con partenza alle ore 11. In questo modo tutti gli appassionati, turisti e curiosi avranno la possibilità di vedere anche l'airshow della Frecce Tricolori, che la domenica pomeriggio coloreranno il cielo di Lignano di verde, bianco e rosso con le loro evoluzioni.



