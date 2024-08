Il Cybertruck di Tesla arriva a Singapore

Attualmente esposto all'esterno del Tesla Experience Centre a Millenia Walk, il pickup Cybertruck sarà visibile fino al 22 agosto solo per ospiti invitati e attuali proprietari di Tesla. Dopo questa data, la mostra sarà aperta al pubblico fino al 1° settembre. Tuttavia, i visitatori non potranno entrare nel veicolo, a meno che non acquistino una Tesla. L'interno del Cybertruck, come il suo esterno angolare, è essenziale e minimalista, e richiama atmosfere post-apocalittiche.

Negli Stati Uniti, milioni di persone avevano versato un deposito per acquistare il Cybertruck quando è stato presentato nel 2019, con le prime consegne avvenute a novembre 2023.

L'azienda è stata però criticata per i ritardi nella produzione presso lo stabilimento Giga Texas e per la qualità costruttiva, a seguito di richiami dei veicoli.



