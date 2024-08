A San Giorio di Susa investimento da 1 milione su viabilità

Un milione di euro sarà investito per mitigare le criticità della strada provinciale 24 del Monginevro nei pressi di San Giorio di Susa. Lo farà la Città metropolitana di Torino grazie a un finanziamento della Regione Piemonte. La strada sarà messa in sicurezza nel tratto che va dal Comune di Villar Focchiardo fino al confine tra San Giorio di Susa e Bussoleno. Gli interventi sono stati decisi sulla base di uno studio che la Città metropolitana ha commissionato alla società di ingegneria Geodes, al fine di proporre un adeguamento funzionale per lotti successivi. L'area più problematica è stata individuata nella borgata Malpasso, ed è qui che la Città metropolitana ha pensato, in accordo con il Comune, di individuare i primi interventi di miglioramento della sicurezza da realizzare con il finanziamento regionale, che proviene dai canoni idrici. In particolare sarà demolito un caseggiato non abitato che si trova proprio su ciglio strada, migliorando la visibilità. Sarà inoltre adeguata la pavimentazione stradale, e alcuni accessi alla provinciale saranno dotati di semafori o rotatorie. "Stiamo lavorando da tempo - afferma il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo - per migliorare la sicurezza sulla sp 24 e diminuire l'incidentalità, che è per noi un obiettivo strategico. Questo intervento, seppure parziale, è un tassello che si aggiunge per continuare a investire sul territorio e sulla sicurezza anche dei Comuni più piccoli".



