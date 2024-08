Car of the Year, comunicata long list composta da 41 modelli

Gli organizzatori del prestigioso premio Car of the Year hanno comunicato la long list, composta da 41 modelli, che comprende il primo elenco di auto che entreranno nella prima fase della selezione che porterà all elezione dell'Auto dell'Anno 2025.

Questa prima lista è frutto del lavoro della giuria Coty attualmente composta da 59 membri in rappresentanza di 22 Paesi (i due membri russi sono ancora sospesi) che hanno esaminato nuovi veicoli in vendita ora o prima della fine dell'anno in cinque o più mercati europei.

La long list comprende l'Alfa Romeo Junior, l'Audi Q6 e-Tron, le Bmw X2/iX2, la Byd Seal U, le Citroën C3/ë-C3 e C3 Aircross, le Cupra Tavascan e Terramar, la Dacia Duster, la Fiat Grande Panda, le Ford Explorer e Tourneo Courier, le Hyundai Inster e Santa Fe, la Kgm Torres, la Kia EV3, la Lexus LBX.

Ci sono anche le Maserati GranTurismo e Grecale, la Mazda CX-80, la MG Cyberster, le Mini Cooper SE e Countryman, le Opel Grandland e Frontera, le Polestar 3 e 4, la Porsche Macan le Renault 5, Symbioz e Rafale, le Škoda Superb e Kodiaq, la Smart #3, la Suzuki Swift, la Toyota Land Cruiser, le Volkswagen Passat e Tiguan, la Volvo EX90 e la Xpeng G6 Da questo elenco di 41 modelli si arriverà a produrre una rosa ristretta di sette candidati (25 novembre) e inizio anno verrà rivelato il vincitore del prestigioso trofeo Car of the Year.





