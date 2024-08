Hispano Suiza Carmen Sagrera al Monterey Car Week

Anche Hispano Suiza prenderà parte al Monterey Car Week, che andrà in scena dal 9 al 18 agosto, in California, ed a The Quail, "A Motorsport Gathering". Lì, presenterà al pubblico americano la Carmen Sagrera, la hypercar forte di un nuovo design, e di una potenza di 1.114 CV, oltre che di una batteria da 103 kWh, mediante la quale l'azienda celebra i suoi 120 anni di storia. Nello stand di Hispano Suiza, la Carmen Sagrera sarà presentata in una conferenza stampa il 16 agosto alle 11.

Il marchio esporrà la storica Hispano Suiza Xenia Dubonnet del 1938, un modello considerato di ispirazione per la gamma attuale del brand. Costruita sul telaio della Hispano-Suiza H6B, con una carrozzeria disegnata dall'esperto di aerodinamica Jean Andreau, e realizzata a mano da Jacques Saoutchik, la Xenia era una delle auto più stravaganti ed aerodinamiche dell'epoca. Ci sarà anche una mostra nella Chairman's Lounge come tributo all'heritage di Hispano Suiza e al 120/o anniversario dell'azienda.



