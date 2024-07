Auto: ufficiali i nomi dei finalisti Super Driver Kart

Una selezione decisamente partecipata quella dell'edizione d'esordio di Super Driver Kart, l'opportunità offerta a quanti desiderano emergere nel mondo del motorsport. L'iniziativa organizzata da Safemotion, con il supporto della Federazione ACI Sport, ha completato con un successo di partecipazioni quasi inatteso la prima fase, da cui sono usciti i nomi dei 19 finalisti che si sfideranno nel GP Final e che sono sotto riportati.

L'evento che vedrà in pista su un esclusivo circuito cittadino quanti si sono aggiudicati l'accesso alle finali attraverso le qualificazioni sui kartodromi convenzionati ed anche attraverso le sfide virtuali. Il GP Final si svolgerà con una formazione a squadre, per ciascuna ci saranno piloti professionisti e ospiti speciali ad assicurare ai finalisti del talent, sia un adeguato supporto agonistico e strategico, sia un appeal esclusivo alla squadra d'appartenenza oltre ad una giuria di assoluto livello con nomi di prestigio mondiale del motorsport e non solo.

Safemotion ha diluito i tempi tra le selezioni ed il Gp Final, proprio per assicurare la presenza di ospiti speciali ed esclusivi che, liberi da pressanti impegni sul campo, possano concentrarsi sulle potenzialità di ciascun candidato. E' prerogativa precisa di Safemotion offrire concreti ed adeguati percorsi di formazione a ciascun candidato che saprà emergere nel proprio settore del motorsport, con il supporto delle più appropriate strutture in collaborazione con la Federazione e la Scuola Federale ACI Sport Michele Alboreto. Tutto su sdk.overtakes.it



