Sindaco Udine 'smaschera' truffa a Ferrari, 'cervello batte l'IA'

"L'intelligenza umana batte l'intelligenza artificiale 1 a 0". E' il commento del sindaco di Udine, Alberto Felice de Toni, in merito a un tentativo di truffa ai danni di Ferrari, fallito grazie al suo libro.

Attraverso un software di intelligenza artificiale in grado di creare copie digitali realistiche della voce e del volto di una persona, un truffatore è riuscito a creare un deepfake di Benedetto Vigna, amministratore delegato della Ferrari.

La copia di Vigna, attraverso un account whatsapp con foto profilo e numero diversi da quelli dell'ad, ha contattato un dirigente dell'azienda parlando di nuovi progetti di acquisizione della società e chiedendo discrezione massima. Dopo i messaggi di testo, una chiamata ha permesso al dirigente di intuire che la voce fosse troppo meccanica per appartenere a una persona reale. Il manager, insospettito, ha cominciato a fare domande all'IA che, una volta interrogata su quale libro Vigna gli avesse consigliato, non ha saputo rispondere. Il libro consigliato da Benedetto Vigna al dirigente era proprio quello di De Toni, "Decalogo della complessità".

"Il 12 aprile ho tenuto un seminario per il board guidato da Benedetto Vigna proprio sui contenuti de Decalogo della complessità. Il dirigente che è stato chiamato dal truffatore non era presente", conferma De Toni. "C'è da dire che nemmeno l'intelligenza artificiale avrebbe pensato ad un'iniziativa di marketing così sofisticata - ha aggiunto il sindaco di Udine - Quando ho avuto l'occasione di risentire Vigna era molto divertito dall'accaduto. Io ho chiesto se fosse possibile procurare la registrazione della telefonata in modo tale da capire cosa sia stato a far capire al dirigente che si trattava di IA. Mi è stato risposto che faranno una verifica".

Nel frattempo Ferrari spa ha avviato un'indagine interna per risalire a un possibile responsabile.



