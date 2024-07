Unipol, 'solo il 32% automobilisti usa telepedaggio in vacanza'

Solo il 32% di chi viaggerà in autostrada questa estate in auto, camper o moto, utilizzerà un dispositivo di telepedaggio, mentre il 42% preferirà pagare il pedaggio tramite carta (di debito, credito o prepagata). Il 28%, infine, sceglierà di pagare tramite contanti. E' quanto emerge dalla ricerca di Changes Unipol, elaborata da Ipsos. Secondo il studio sono i Baby Boomers (tra 60 e 79 anni) i maggiori utilizzatori di dispositivi di telepedaggio, con una quota del 34%, mentre Millennials (29-43 anni) e Gen X (44-59 anni) usano soprattutto le carte, rispettivamente nel 51% e nel 50% dei casi. La scelta di pagare in contanti è presente sopra media (il 30% dei casi) nella Gen X, mentre nella Gen Z (tra 16 e 28 anni), 1 su 10 (l'11%) paga il pedaggio con il cellulare su cui ha memorizzato le proprie carte.

In generale tre italiani su quattro (il 76%) faranno almeno una vacanza nell'estate 2024, mentre un altro 14% è indeciso.

Solo il 10% dichiara che sicuramente non viaggerà. La meta preferita per l'estate 2024 sarà l'Italia, scelta da due connazionali su tre (il 66%). Il 19% ha scelto invece di recarsi in Europa, l'8% in Paesi extra-europei e il 2% in crociera.

L'automobile è il mezzo principale con cui la maggioranza degli italiani raggiungerà la meta delle vacanze (nel 52% dei casi), scelta soprattutto dai baby boomers (nel 65% dei casi). Gli altri mezzi preferiti sono l'aereo nel 29% dei casi (scelto soprattutto dalla Gen Z, nel 36% dei casi), seguito dal treno (10%).



