Festival dei fan GTI a Wolfsburg, partito il countdown

È partito il countdown per l'evento dell'anno dedicato agli appassionati di auto a Wolfsburg: il festival dei fan GTI si svolgerà nell'area della Volkswagen Arena dal 26 al 28 luglio. Oltre a presentazioni dei veicoli, spettacoli e raduni dei club, ci saranno numerosi momenti e sorprese per i fan di GTI e Volkswagen e le loro famiglie ispirate al motto "Icons Coming Home".

"Le tre lettere GTI sono leggendarie nel mondo automobilistico. E anche l'evento GTI Meeting è diventato un evento di culto nel corso dei decenni. Per noi è importante offrire alla comunità GTI internazionale una nuova casa a Wolfsburg, il cuore del nostro marchio - afferma Thomas Schäfer, ceo di Volkswagen - Sono particolarmente lieto che terremo il primo grande raduno GTI in un nuovo formato a Wolfsburg, esattamente 50 anni dopo che la prima Golf ha lasciato la catena di montaggio di Wolfsburg. Comunità GTI, Golf e Wolfsburg: la combinazione perfetta".

Per tre giorni, l'area intorno alla Volkswagen Arena si trasformerà in una GTI Fan City. Più di 700 proprietari di GTI e R esporranno i loro veicoli e la loro storia. Importanti fan della GTI, come il responsabile del design di Volkswagen Andreas Mindt, o le leggende del motorsport Benny Leuchter, Strietzel Stuck e Jochi Kleint, saranno presenti sul posto e condivideranno i loro aneddoti GTI con la comunità. Sarah Elsser e l'appassionato di auto ed esperto di tuning Philipp Kaess parteciperanno a Wolfsburg come coppia di presentatori.

Tanti i modelli di spicco dei quasi 50 anni di storia GTI. Nel settembre del 1975, Volkswagen presentò la prima Golf GTI all'IAA di Francoforte: fu l'inizio di una storia di successo durata decenni. I modelli GTI di tutte e otto le generazioni di Golf, così come le versioni GTI di Lupo, Polo e up! saranno quindi esposti al festival dei fan intorno allo stadio del VfL Wolfsburg. Sguardo, inoltre, al futuro completamente elettrico del marchio con le varianti sportive GTX dei modelli ID. e la presentazione della ID. GTI Concept.

Numerosi gli eventi in programma da venerdì a domenica. Tra questi: la personalizzazione delle sneaker con un designer di scarpe che ha sviluppato speciali design GTI, ma anche food truck, il famoso currywurst Volkswagen, i DJ e la musica dal vivo per i fan GTI presenti al festival. Sabato sera concerto dal vivo all'Autostadt con il cantautore Michael Schulte.

Volkswagen Accessories & Lifestyle presenterà numerosi nuovi prodotti come la nuova GTI Collection e una GTI Clubsport dotata di speciali accessori, progettata appositamente per l'evento. Tante attività per i bambini e bancarelle per una tre giorni all'insegna del divertimento per grandi e piccoli.

