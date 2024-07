A Fiumicino al via lavori opere miglioramento viabilità

Al via, a Fiumicino, il progetto di miglioramento della mobilità sul Corridoio C5, elaborato da Anas, che sta attualmente realizzando i lavori. L' intervento mira ad ottimizzare il traffico nella zona e prevede diversi aggiornamenti infrastrutturali significativi. Tra le principali modifiche, è prevista la realizzazione di uno nuovo punto di raccordo viario all'interno della proprietà RFI e l'installazione di un tubo nel canale per assicurare il corretto deflusso delle acque. Inoltre, l'attuale intersezione, di fronte all'incrocio di collegamento con la Via Portuense, sarà chiusa e verrà creato un nuovo collegamento per una pista ciclo-pedonale che risulterà rialzata e dotata di un semaforo a chiamata, per garantire una maggiore sicurezza per i ciclisti e i pedoni. La nuova pista ciclo-pedonale collegherà il Corridoio C5/Viale di Traiano e attraverserà Via Portuense in direzione Roma, offrendo un significativo miglioramento nella mobilità sostenibile della zona. Nonostante la pausa estiva prevista per agosto, Anas prevede di completare i lavori entro 2-3 mesi. Questo permetterà di rendere presto operativi i benefici del progetto per tutti i cittadini e gli utenti della zona. "Dare il via ad un'opera di così grande rilevanza per la nostra città, significa non solo potenziare la circolazione e la sicurezza stradale, ma rappresenta un significativo passo in avanti verso una mobilità più sostenibile - dichiara il Sindaco Mario Baccini - Siamo certi che, una volta completato , offrirà benefici e contribuirà a rendere la nostra città più vivibile e funzionale. Esprimo il mio ringraziamento ad Anas per il loro impegno e collaborazione in questo progetto".



