Bentley presenta a Goodwood la nuova Continental GT Speed

La nuova Continental GT Speed di quarta generazione sarà presente al Goodwood Festival of Speed per il suo debutto pubblico mondiale. Nello specifico, la supercar da guidare tutti i giorni, prenderà parte all'evento sia in versione coupé che cabrio, e percorrerà la Goodwood Hill Climb due volte al giorno da oggi fino a domenica.

Inoltre, a scopo celebrativo del record di velocità di 335 km/h ottenuto dalla nuova Continental GT Speed all'interno del Ryfylke Tunnel, vicino alla città di Stavanger in Norvegia, a Goodwood ci sarà una terza vettura esposta. Si tratta della Continental GT Speed Tourmaline Green, che apparirà nella parte posteriore di un acquario di tre tonnellate contenente 1.400 litri d'acqua e 30 Shubunkin e altri pesci rossi. La parete posteriore dell'esposizione ospiterà un grande schermo LED esterno che riprodurrà sia il filmato di lancio dell'Underwater Speed Record, sia un nuovo dietro le quinte su come è stato raggiunto il record.

