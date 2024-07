Una speciale Caterham ispirata ad un elicottero militare sta per andare all'asta su Collecting Cars. Il veicolo oggetto d'asta è una Seven 360R rifinita in verde NATO, per essere cromaticamente abbinata all'elicottero Puma HC2, entrato in servizio nel 1972 e al quale la vettura è ispirata.

Sotto la carrozzeria dell'auto è presente un telaio color sabbia, come i deserti nei quali l'elicottero, in forze anche all'esercito britannico, ha spesso prestato servizio. Una caratteristica particolarmente interessante della vettura è parte dei pannelli in alluminio dell'elicottero sono stati utilizzati per la carrozzeria dell'auto.

I componenti speciali continuano all'interno dell'abitacolo dove, ad esempio, il materiale trapuntato utilizzato per l'isolamento acustico della cabina dell'elicottero è stato utilizzato sui pannelli delle porte, sulla parte superiore del tunnel e sull'imbottitura per i sedili in fibra di carbonio.

La Caterham ha anche abbandonato gli interruttori originali dell'auto a favore di un cruscotto che imita parte dell'abitacolo del Puma. Non manca nemmeno l'orologio dell'elicottero, del quale l'auto simula anche la stessa sequenza di accensione a tre stadi.

La vettura è alimentata da un motore Ford Duratec aspirato da 2 litri che produce 180 CV e 194 Nm di coppia, sufficiente per una velocità massima di 209 km/h. La vettura ferma la bilancia a soli 565 kg ed è stata equipaggiata con il Track Suspension Pack della Caterham. Dispone di ruote da 13 pollici con pneumatici Toyo R888R.

La speciale Caterham sarà messa all'asta su Collecting Cars il 15 agosto e la vendita durerà fino al 12 settembre



Riproduzione riservata © Copyright ANSA