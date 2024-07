Giappone, presto sistema contro accelerazioni involontarie auto

In Giappone tutte le auto di nuova produzione saranno dotate di un dispositivo che impedisce al conducente di accelerare involontariamente premendo il pedale del gas piuttosto che quello del freno. Lo rende noto il ministero dei Trasporti spiegando che le direttive si rendono necessarie a fronte di un progressivo aumento degli incidenti stradali che vedono coinvolte sempre di più persone anziane al volante, in un contesto di rapido invecchiamento della popolazione. Le nuove disposizioni sono in linea con le norme delle Nazioni Unite che dovrebbero entrare in vigore a giugno del prossimo anno. "Il Giappone aveva già proposto di renderlo uno standard internazionale dal 2022. Ci prepareremo impegnandoci per migliorare la sicurezza delle auto", ha dichiarato il ministro dei Trasporti Tetsuo Saito in una conferenza stampa, senza tuttavia specificare i tempi esatti dell'introduzione.

Nei dettagli, la tecnologia sopprimerà il processo di accelerazione del veicolo, in modo tale che - anche se il conducente abbassa completamente il pedale dell'acceleratore, tra un metro e 1,5 metri di distanza da un oggetto di grandi dimensioni, l'auto si fermerà prima dell'impatto, o rallenterà a meno di 8 chilometri all'ora se la collisione è inevitabile. Una volta attivato il dispositivo, spiega il ministero, un display di bordo mostrerà anche un avviso per intimare al guidatore di togliere il pedale dell'acceleratore. La maggior parte delle nuove auto in Giappone è già dotata di una tecnologia simile, e alcune case automobilistiche vendono anche apparecchiature che possono essere installate in un secondo momento sulle auto esistenti. Sempre secondo il ministero nipponico, le auto con cambio manuale saranno esenti dalla nuova norma in quanto ci sono meno probabilità di incidenti con la stessa casualità.

Secondo l'Istituto di ricerca che monitora gli incidenti stradali, nel 2023 in Giappone si sono verificati 3.110 incidenti di auto causati da conducenti che hanno scambiato il pedale del gas per quello del freno, provocando 38 morti e 4.343 feriti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA