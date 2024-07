Brand Ferrari, 400mila i prodotti falsi distrutti nel mondo

Gadget certificati dall'azienda contro gadget e altri oggetti smaccatamente falsi. Il senso dell'iniziativa di segnalazione delle violazioni dei diritti su nomi e marchi da parte dei cittadini - denominata Ferrari Reward Anticontraffazione - è esattamente questo, così come dettaglia il regolamento visibile al sito https://www.ferrari.com/it-IT/reward-anticounterfeiting.

Lo scorso anno, come mostra un'infografica recentemente condivisa sui social media, Ferrari ha ottenuto risultati davvero importanti da questo programma di protezione del suo nome e dei suoi marchi. Ricordiamo al riguardo che la classifica di Kanatr attribuisce nel 2023al brand Ferrari un valore di ben 7,8 miliardi di dollari.

Sono infatti oltre 400mila le contraffazioni scoperte (e punite) nel mondo, tra cui 13.415 cinture, 872 modellini in scala , 57.503 portafogli, 100.351 capi di abbigliamento e 17.438 paia di scarpe tutti indebitamente griffate con il Cavallino Rampante.

L'elenco fornito dalla Casa di Maranello evidenzia che nel 2023 sono stati oggetto di sequestro e distruzione anche falsi prodotti ufficiali Ferrari come 30.161 profumi, 17.231 borse e 60.903 orologi.

La varietà merceologica è estesa, visto che si contano tra i prodotti rimossi dal mercato anche 11.500 scudetti adesivi, 800 monopattini elettrici, 1.092 palloni da calcio e perfino 3 automobili che di Ferrari avevano solo il logo sul cofano.





