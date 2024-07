Pichetto, 'stop alle auto termiche nel 2035 è ideologia'

SAINT-VINCENT, 06 LUG - "Quando parliamo di regole dell'Unione Europa c'è anche la parte ideologica, del sogno, soprattutto quando si ragiona a 15 anni di distanza. Decidere che nel 2035, non ci dovranno più essere auto con motori a combustione termica è ideologia. Se sapessi a che punto arriverà la scienza dei motori tra 15 anni farei il mago". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al Forum delle Energie Rinnovabili, Renewable Thinking 2024 a Saint-Vincent.

"Se pensiamo anche al discorso del biocarburante - ha aggiunto - dobbiamo chiederci perché non sia ancora nella tassonomia europea, perché non va bene avere un carburante che riduce del 95% le emissioni. Credo sia più un interesse nazionale che non di Unione Europea e, in un Paese come l'Italia, intervenire diminuendo del 90% le emissioni con il biocarburante sarebbe un passo avanti notevole".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA