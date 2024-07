Media Cina, 'l'Ue mostri sincerità nei colloqui anti-dazi'

La Cina esorta l'Ue a prendere sul serio i colloqui commerciali, mentre entrano in vigore i nuovi dazi antisussidi provvisori di Bruxelles all'import dei veicoli elettrici made in China. Il Global Times, il tabloid nazionalista del Quotidiano del Popolo, ha sollecitato il blocco europeo dei 27 a "mostrare sincerità" nei colloqui tecnici prima di imporre le tariffe definitive.

"La Cina esorta l'Ue a portare avanti le consultazioni sulla risoluzione della controversia sulle tariffe dei veicoli elettrici", si legge nel titolo di un articolo del tabloid, in mezzo al relativo silenzio degli altri media statali. "C'è ancora una finestra di quattro mesi prima dell'arbitrato", ha aggiunto la testata citando il portavoce del ministero del commercio He Yadong sull'entrata in vifore dei dazi fino a un massimo aggiuntivo del 37,6%.

In un editoriale, invece, il Global Times, che per primo aveva riferito che Pechino stava prendendo in considerazione l'apertura di indagini sull'import di carne di maiale e prodotto derivati, latticini e automobili di grossa cilindrata, ha esortato l'Ue "a prendere in considerazione l'opposizione delle case automobilistiche europee" alle misure tariffarie.

Quando nel 2018 l'amministrazione americana di Donald Trump aumentò i dazi su su beni cinesi per un valore di 300 miliardi di dollari, dando il via alla guerra commerciale, Pechino reagì immediatamente con misure di ritorsione: questa volta, invece, la leadership mandarina si è finora limitata a vaghe minacce e a chiedere di intensificare l'intensità dei colloqui. Le autorità hanno già lasciato intendere cosa potrebbero fare attraverso i commenti dei media statali e le interviste con figure del settore. Il governo ha più volte invitato l'Ue a cancellare le tariffe, esprimendo la volontà di negoziare per evitare un'altra guerra commerciale, ribadendo però l'impegno a prendere tutte le misure per proteggere le aziende cinesi.



