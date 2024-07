Lancia torna in Francia con la nuova Ypsilon

"Dopo la presentazione ufficiale della nuova Lancia Ypsilon edizione limitata Cassina lo scorso febbraio a Milano, oggi è un'altra data importante nel piano Rinascimento di Lancia, con il ritorno di Lancia in Francia, attraverso la presentazione della vettura in questo Paese''.

Così il ceo del marchio Lancia, Luca Napolitano, che ha poi aggiunto: ''La nuova Lancia Ypsilon è la prima delle tre nuove vetture del piano strategico del marchio e segna il ritorno di Lancia in Europa. Il processo di internazionalizzazione del marchio fa parte di una roadmap solida e ambiziosa, in linea con il piano strategico 'Dare Forward' di Stellantis, che mira a fare di Lancia un marchio desiderabile, rispettato e credibile nel mercato premium europeo''.

"Oggi è con grande piacere che possiamo dire che Lancia torna in Francia con la nuova Lancia Ypsilon. Tre i criteri che hanno guidato la selezione dei Paesi europei in cui far entrare questo marchio iconico. Il primo è l'amore per i prodotti italiani, con la Francia, in cima all'elenco insieme a Spagna e Belgio. Il secondo è la dimensione del segmento B premium, dove la Francia è tra i primi posti in classifica. La Francia è un paese dove Lancia ha da sempre goduto di grande popolarità, grazie anche ai numerosi modelli iconici scelti da attori, amanti della moda e dell'eleganza italiane e appassionati di Rally" ha dichiarato Alain Descat, Premium Cluster Director Francia.

L'intera gamma sarà disponibile a partire da un prezzo di listino di 24.500 euro nel caso di una motorizzazione ibrida. Il prezzo di listino della versione elettrica partirà da 34.800 euro. Per entrambe le motorizzazioni, i clienti potranno usufruire di un'offerta finanziaria in collaborazione con Stellantis Financial Services, con una rata mensile da 195 euro per 36 mesi per la versione ibrida e per 24 mesi per quella elettrica con incentivi governativi di 4.000 euro. Al termine del periodo contrattuale di finanziamento, i clienti potranno tenere la vettura versando il saldo, che varierà a seconda del livello di allestimento, oppure restituirla o sostituirla con un nuovo modello.



