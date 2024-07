Jeep celebra a Melfi il made in Italy di Renegade e Compass

Il team di Jeep Italia, guidato dal managing director Novella Varzi, ha partecipato, insieme ad alcune decine di clienti e concessionari, ad un'inedita iniziativa con un workshop organizzato presso lo stabilimento Stellantis di Melfi, dedicato alla qualità del made in Italy applicata a Jeep Renegade e Jeep Compass.

Proprio la qualità dei due SUV protagonisti sul mercato nei segmenti di riferimento ha spinto i clienti a chiedere di poter visitare l'impianto produttivo dal respiro internazionale che ormai da trent'anni rappresenta un fiore all'occhiello della produzione italiana.

Inaugurato il 25 ottobre del 1994 in località San Nicola a Melfi, l'impianto si estende per quasi 2 milioni di metri quadrati di cui 458 mila coperti e annovera le unità operative di stampaggio, lastratura, verniciatura, plastica, montaggio.

Tra le sue eccellenze, la sala metrologica, ubicata nell'unità lastratura, che simula l'assemblaggio e l'accoppiamento di tutte le parti di scocca e carrozzeria per verificarne la conformità senza lasciare il minimo spazio all'errore Grande attenzione, all'interno dell'impianto, è dedicata al tema della sostenibilità: il fabbisogno di energia elettrica e termica necessario alla produzione viene infatti soddisfatto grazie a una centrale di trigenerazione a metano, così efficiente da essere del tutto paragonabile a una fonte rinnovabile.

L'illuminazione degli uffici e degli esterni è invece alimentata da piccoli generatori eolici e fotovoltaici. Melfi è anche una fabbrica a 'zero rifiuti': i processi di fabbricazione, in particolare quello di verniciatura che si avvale del ricircolo delle acque, sono ottimizzati per consentire il totale riutilizzo degli scarti lavorazione.

"È stato un grandissimo piacere poter essere qui a Melfi - ha dichiarato Novella Varzi - insieme a clienti e concessionari che hanno potuto toccare con mano la produzione totalmente made in Italy di questo eccezionale stabilimento, in cui nascono le nostre Jeep Renegade e Jeep Compass destinate all'intero mercato europeo. Un'occasione speciale, che speriamo di poter ripetere al più presto".



