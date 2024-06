Škoda è main partner del Tour de France per il 21° anno

Per il 21° anno consecutivo Škoda Auto è main partner del Tour de France. L'edizione 2024, la 111a che prenderà il via domani 29 giugno da Firenze, vedrà impegnato per la maggior parte delle prove speciali, il Suv Enyaq 100% elettrico in qualità di red car al servizio del direttore del Tour Christian Prudhomme. Inoltre, nella gara ciclistica più famosa al mondo saranno 205 i veicoli di supporto Škoda lungo il percorso che i 176 atleti partecipanti affronteranno attraverso 21 tappe e quasi 3.500 chilometri complessivi, prima di raggiungere Nizza per il gran finale previsto il 21 luglio. Con il sito web di WeLoveCycling, inoltre, i fan avranno la possibilità partecipare a concorsi per aggiudicarsi biciclette premium, maglie verdi originali autografate, abbigliamento da ciclismo e molto altro. E con la campagna "What's Your Tour", l'ex corridore professionista britannico Cameron Jeffers fornirà informazioni esclusive, ed interviste direttamente dalla gara, che i fan potranno vedere mediante l'hashtag #whatsyourtourde sui canali social. Infine, mediante l'app mobile Tour de France powered by Škoda, i tifosi potranno ricevere gli ultimi aggiornamenti e seguire storie dal dietro le quinte. Per estendere ulteriormente il proprio impegno nel ciclismo, da febbraio 2024, Škoda Auto ha ampliato la propria partnership con l'organizzatore dell'evento ciclistico, A.S.O., fino al 2028 e, per il terzo anno consecutivo, sostiene anche il Tour de France Femmes avec Zwift.

"Da oltre 20 anni, Škoda è strettamente associata al ciclismo professionistico - ha affermato Martin Jahn, membro del board di Škoda per vendite e marketing - estendendo il nostro accordo fino al 2028, dimostriamo il nostro fermo impegno nei confronti di A.S.O. e della comunità ciclistica globale. Nelle prossime settimane, ci concentreremo sul Tour de France e sulle impressionanti prestazioni degli atleti. Coinvolgeremo i fan attraverso la nostra piattaforma WeLoveCycling".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA